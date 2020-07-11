Польша планирует создать в Хелме Институт правды и примирения и Музей жертв «Волыни», заявил вице-премьер-министр Яцек Сасин в пятницу, 10 июля.

Как сообщает ZN.ua со ссылкой на Radio Lublin, объявлением и публичным подписанием концепции создания двух новых институтов правительство Польши начало отмечание 77-й годовщины Волынской трагедии.

— Еврейская нация смогла почтить память жертв геноцида и создать Институт Яд Вашем, и мы также обязаны такой памятью погибшим полякам и всем, кто пострадал на Волыни, — заявил вице-премьер-министр Польши.

Он назвал это очень важной исторической инициативой, которая восстановит память «о преступлении геноцида и его жертвах».

По словам Яцека Сасина, в Хелме также почтят украинцев, которые спасали жизни своих соседей или польских членов их семей.

Он добавил, что это будет общее дело президента Анджея Дуды, правительства Польши и органов местного самоуправления.

В Польше 11 июля происходит чествование Национального дня памяти жертв геноцида.

В прошлом году, президент Польши Анджей Дуда заявил, что нужно помнить о Волынской трагедии, чтобы развивать отношения с Украиной.