Высокий представитель ЕС отреагировал на решение властных структур Турции вернуть статус мечети собора Святой Софии, которая является одним из признанных культурных памятников Турции и мира.

Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС, которое обнародовано на сайте Европейской службы внешних действий.

— Святая София имеет мощную символическую, историческую и всемирную ценность. Турция развила хорошо известную традицию сохранения культурных ценностей и признанную традицию интеллектуальной и культурной открытости. Решение Государственного совета пересмотреть одно важных для современной Турции решений Президента Эрдогана передать эту памятку под руководство Управления по делам религии, достойны сожаления. Как один из основателей Альянса цивилизаций, Турция обязалась развивать межрелигиозный и межкультурный диалог, усиливать толерантность и сосуществование, — говорится в документе.

Напомним, Собор Святой Софии в Стамбуле станет мечетью. Государственный совет Турции отменил постановление о присвоении Собору статуса музея.