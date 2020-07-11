Управление капитального строительства Николаевского городского совета объявило тендер на капитальный ремонт спортивной площадки в школе №12 за 4,7 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Согласно данным системы, 10 июля 2020 года чиновники объявили торги на капитальный ремонт спортивной площадки общеобразовательной школе I-III ступеней №12 с ожидаемой стоимостью в 4 миллиона 769 тысяч 407 гривен.

В частности, подрядчик должен будет завершить ремонт спортплощадки до 20 декабря 2021 года.

При этом, сейчас идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который определен на 27 июля.

Стоит отметить, что на сегодняшний день на ремонт спортплощадки в 12 школе уже потратили порядка 7,2 миллионов гривен. В частности, 7 миллионов 145 тысяч гривен потратили непосредственно на работы по капитальному ремонту, 100 тысяч гривен — на услугу по техническому надзору за спортплощадкой, а также 28 тысяч 542 гривны на корректировку проектно-сметной документации.

Напомним, депутат Николаевского городского совета Елена Киселева недовольна, что за лето 2019 года ремонт спортивного поля в Николаевской общеобразовательной школе I-III ступеней №12 не сдвинулся с места.