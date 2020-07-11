Несмотря на неблагоприятную эпидемическую ситуацию в Харькове позволили восстановить работу кинотеатрам. А развлекательным заведениям запретили работать после 23:00.

Такое решение 10 июля приняла Харьковская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Посещать кинотеатры в Харькове позволили при условии соблюдения безопасной дистанции между зрителями и наличия в них защитных масок. Кроме того, в учреждениях обязательно должны проводить дезинфекцию.

Отметим, что по данным Министерства здравоохранения на 10 июля Харьковская область, как и прежде, оставалась в списке тех, которые не могут смягчать карантин, поскольку там коэффициент выявления случаев COVID-19 превышает 11%.

В городском совете Харькова отметили, что со 2 по 8 июля в городе на COVID-19 заболел 271 человек, что составляет 87,4% от общего количества зафиксированных случаев в регионе.

Напомним, что в Украине шесть областей не готовы к ослаблению карантина. При этом ослабить карантин разрешили Харьковской области.