Российский пассажирский самолет зашел в воздушное пространство Украины над Донбассом, которое уже четыре года закрыто после авиакатастрофы рейса МН17.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, пишет «Слово и дело».

Согласно их информации, речь идет о рейсе U6346 (SVR346). Самолет Airbus A319-112 принадлежит компании «Уральские авиалинии».

Российский пассажирский самолет 10 июля совершал внутренний рейс по маршруту Анапа–Санкт-Петербург и пролетел через территорию ОРДЛО, Луганской и Харьковской областей. Затем борт вернулся в российское воздушное пространство.

Напомним, что Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит на Донбассе неподалеку Снежного Донецкой области 17 июля 2014. На борту самолета находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

Официальное следствиеподтвердило, что ракета «Бук», которая сбила самолет MH17 неподалеку Снежного Донецкой области, была привезена на оккупированную территорию Донбасса из России и принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, расположенной в Курской области.

Власти РФ отрицают причастность своих структур к трагедии, заявляя, что самолет сбили украинские военные из села Зарощенское.