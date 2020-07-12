Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в аэропортах Киева и Львова вскоре появятся лаборатории, в которых прибывшие пассажиры смогут делать ПЦР-тесты и при отрицательном результате не проходили самоизоляцию.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

При этом, рассматривается возможность выдачи результатов тестирования через приложение «Дій вдома».

— Это позволит уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, прибывших в Украину, - сказано в сообщении.

Напомним, что правительство Хорватии приняло решение об ужесточении правил въезда в страну для граждан третьих стран, в том числе и для украинцев. В частности, гражданам Украины для въезда необходимо будет сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию.