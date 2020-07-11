Служба безопасности Украины в Ивано-Франковской области блокировала незаконную добычу нефти с государственной скважины. Злоумышленники в целом успели выкачать «черного золота» более чем на миллион гривен.

Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

Оперативники установили, что предприятие с иностранными инвестициями без разрешений и уплаты соответствующих сборов наладило добычу нефти из скважины государственного фонда в Долинском районе Прикарпатья. Дельцы успели добыть нефти более чем на 1 млн гривен по рыночным ценам и незаконно продать ее на нефтеперерабатывающие заводы на востоке Украины. Для легализации сырья злоумышленники продавали ресурс под видом законных хозяйственных операций.

По предварительной версии следствия, предпринимателям получить доступ к скважине помогли чиновники государственного учреждения, на балансе которого с научно-исследовательской целью находилась скважина.

Как говорят в СБУ, в дальнейшем нарушители закона хотели нелегально добывать нефть и на других скважинах этого заведения.

Во время обысков правоохранители изъяли 40 тонн нефти, документы, черновые записи, печати, компьютерную технику, мобильные телефоны и почти 130 тысяч гривен.

Чтобы оценить общий вред окружающей среде, причиненный разлитой нефтью, привлекли экспертов.

По факту возбуждены уголовные дела по статье 191 и статье 204 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Сейчас следователи устанавливают других людей, которые могут быть причастны к преступлению.

Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска на территории «Первомайского специализированного карьера» в селе Мигия на Николаевщине обнаружили незаконный асфальтный завод.