Судно «София», у членов экипажа которого нашли коронавирус COVID-19, планирует в дальнейшем следовать в порт «Николаев».

Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, судно «София» (флаг Либерии) третий день находится на рейде порта «Южный» (Украина) и планирует в дальнейшем следовать в порт «Николаев».

— На борту судна у нескольких членов экипажа обнаружено заболевание коронавирусом. Поскольку судно находится в украинских территориальных водах, вопросом оказания помощи членам экипажа занимается Администрация морских портов Украины, - сказал Сергей Погорельцев.

Ранее сообщалось, что у большинства членов экипажа судна «София» обнаружили коронавирус, экипаж находится на карантине.