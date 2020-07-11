У большинства членов экипажа судна «София» обнаружили коронавирус, экипаж находится на карантине.

Об этом сказал глава Минздрава Максим Степанов на традиционном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, пишет пресс-служба Офиса президента.

По словам Степанова, коронавирус обнаружили у большинства членов команды, больные находятся под наблюдением врачей, а весь экипаж – на изоляции.

Других подробностей относительно судна в сообщении не указывается.

Напомним, что в Украине за последние сутки коронавирус подтвердили у 800 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии уже достигло 52 843 человек, из которых около половины побороли болезнь.