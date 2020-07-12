Переговоры по Донбассу в минском формате не имеют смысла по ряду объективных причин.

Такое мнение в блоге на Obozrevatel высказал российский журналист и оппозиционер Игорь Яковенко, комментируя последнее интервью заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака.

— Пока Путин в Кремле, против Украины будет идти война. Пока Путин в Кремле, Крым и часть территории Донбасса останутся оккупированными, – заявил оппозиционер.

Он назвал лицемерной позицию Козака относительно Украины и обратил внимание на тот факт, что представители «Л/ДНР» и деятели, которые явно не связаны с Кремлем, в отличие от официальных представителей руководства РФ, откровенно «транслируют» всю суть российской политики.

Так, Яковенко напомнил о недавнем заявлении главаря «ДНР» Дениса Пушилина о том, что об интеграции «республики» с Украиной не может быть речи. Представитель «ЛНР» в Трехсторонней контактной группе Родион Мирошник заявил о том, что «республики» должны стать «государством в государстве», которые не подчиняются Украине.

— Вполне очевидно, что терпеть государство в государстве – это самоубийство. Тогда о чем идет речь? Разговаривать можно только об обмене пленными, других вариантов нет, – констатировал Яковенко.

По его мнению, в сложившейся ситуации Украине следует бороться с российской пропагандой, в частности, брать пример со стран Балтии – Латвии и Литвы - которые «без всяких разговоров» заблокировали присутствие на своей территории российских пропагандистских СМИ, включая Russia Today.