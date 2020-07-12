В Кривоозерском районе спасатели вытащили коня из трехметровой ямы. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что вечером 11 июля, в службу спасения Кривоозерского района поступило сообщение о том, что на пастбище села Лукановка в брошенный колодец глубиной 3 метра провалился конь. Об этом сотрудникам ГСЧС рассказал его владелец.

Для предоставления помощи выехали сотрудники 18 Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. С помощью учебных рукавов и трактора John Deere 6110B от местного фермерского хозяйства «Закревский-2010» вытащили животное из ямы.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки спасатели Николаевской области 8 раз привлекались к тушению сухостоя на общей площади 3,3 гектаров.