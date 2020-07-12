Президент России Владимир Путин заявил, что ухудшение отношений Москвы и Киева не связано с оккупацией украинского полуострова Крым Россией.

Об этом пишет российское издание ТАСС со ссылкой на интервью Путина каналу Россия 1.

— То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано… Эта пена (негатив в отношениях двух стран – прим.) рано или поздно схлынет, - сказал Владимир Путин.

По словам Путина, у 2014 году в Украине «произошел государственный переворот и захват власти» и после этого взгляды и пути России с руководством Украины «стали диаметрально противоположными и разошлись».

Только после этого, по его словам, "Крым вернулся в состав России".

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года, прикрывшись незаконным «референдумом», проведенного в присутствии вооруженных людей в военной форме.

Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции за это.

Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Изначально РФ отрицала наличие своих военных, но потом признала «зеленых человечков» своими людьми.



