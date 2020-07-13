Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сегодня, 12 июля, сообщила о рекордном суточном приросте новых случаев инфицирования коронавирусом, которые были официально подтверждены в мире.

По данным Организации, за последние сутки зафиксировано более 230 тыс. новых случаев заражения, передает пресс-служба ВОЗ.

Так, за последние 24 часа в мире на COVID-19 заразились 230 370 человек. Это несколько больше, чем предыдущий рекордный показатель, о котором ВОЗ сообщила 10 июля, — 228 102 заражений.

В ВОЗ отметили, что наибольшее количество новых случаев за последние сутки зафиксировали в США, Бразилии, Индии и Южной Африке. В свою очередь, суточное количество летальных случаев в мире остается относительно стабильным и составляет около пяти тысяч умерших, сообщает Reuters.

Всего, по данным ВОЗ, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 12,5 миллиона, более 560 тыс. людей с коронавирусом умерли. По данным Университета Джонса Хопкинса, количество зафиксированных случаев составляет более 12,7 миллиона, умерли более чем 566 тыс. людей с коронавирусом, более семи миллионов пациентов выздоровели.