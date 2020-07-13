Действующий президент Польши Анджей Дуда заручается большей поддержкой избирателей во втором туре выборов главы государства, за него отдали голоса 50,4% избирателей, его конкурент, представитель оппозиционной «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский получает 49,6% голосов - таковы данные опросов, проведенных на выходах с избирательных участков.

Согласно этим же данным, явка избирателей во втором туре составила 68,9%.

Наблюдатели, между тем, отмечают, что Дуда «лишь на волосок» обошел Тшасковского, в силу чего окончательные итоги выборов до самого конца будут оставаться загадкой.

Ожидается, что первые частичные официальные данные второго тура президентских выборов Государственная избирательная комиссия огласит в понедельник утром.

Окончательные данные ожидаются к 23:00 местного времени во вторник.

Дуда вышел лидером и в первом туре, который состоялся 28 июня - тогда за него проголосовали 8,45 млн (43,5%) избирателей. За Тшасковского отдали голоса 5,9 млн (30,46%) человек.