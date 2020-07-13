Об этом сообщили в сербской полиции, пишет France24.

Протесты в некоторых городах страны продолжаются уже несколько дней. Их спровоцировала политика власти по борьбе с коронавирусом, в частности планы ввести в Белграде комендантский час.

Как сообщают правоохранители, протестующие бросали в полицию камни. Издание пишет, что некоторые митингующие использовали также петарды.

«Среди арестованных много иностранцев из Боснии, Черногории, а также из Великобритании и Туниса», — сообщает глава полиции Владимир Ребич.

На пресс-конференции он также показал паспорта граждан Туниса и Великобритании и отметил, что полиция изучит влияние «внешних факторов на насилие во время митингов».