Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

Он утверждает, что в Украине продолжает восстанавливаться бизнес после карантина, а количество безработных уменьшается.

«Сейчас в Украине уже работают 86% кафе и ресторанов от докризисного уровня. Как я и говорил, экономическое восстановление должно начаться уже в 3 квартале этого года», — написал премьер.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявлял, что правительство ожидает роста украинской экономики во втором полугодии 2020-го.