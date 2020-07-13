Бывшая и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дюк рассказала о предложении президента Дональда Трампа продать Пуэрто-Рико.

Об этом она сообщила в интервью The New York Times.

По ее данным, Трамп хотел продать остров после разрушительного урагана на Пуэрто-Рико в 2017 году.

– Знаете, идеи, исходящие от президента, были более идеями бизнесмена. Можем ли мы передать электричество на аутсорсинг? Можем ли мы продать остров? Или, знаете, избавиться от этого актива, - отметила Дюк.

При этом идея продажи Пуэрто-Рико после слов Трампа никогда серьезно не обсуждалась. Сейчас Пуэрто-Рико находится в статусе неинкорпорированной организованной территории, находящейся под управлением США, но не является его неотъемлемой частью.

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal писала, что президент США Дональда Трамп вынашивает идею выкупить у Дании остров Гренландия и уже обсуждал такую возможность со своими советниками и адвокатами. Позже сам Дональд Трамп признался, что действительно интересовался вопросом покупки Гренландии у Дании. В ответ на эту идею политики Дании заявили, что сейчас не XIX век, и остров не продается.