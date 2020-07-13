Компания SpaceX выведет в космос первый военный спутник связи Южной Кореи ANASIS-II. SpaceX уже провела последние проверки ракеты-носителя Falcon 9 и готова к запуску, который назначен на утро 14 июля.

Стартовать ракета будет с пускового комплекса SLC-40 в штате Флорида. Спутник связи ANASIS-II, который создала компания Airbus во Франции, должен будет выйти на орбиту Земли, пишет Бабель.

1 июля SpaceX успешно доставила на орбиту Земли третий геонавигационный GPS-спутник III поколения для нужд Военно-воздушных сил США, космическое командование которых является оператором технологии Global Positioning System (GPS).

Частная американская компания Rocket Lab провела неудачный пуск двухступенчатой ракеты Electron. Она должна была доставить на орбиту Земли семь малых спутников для фото- и видеосъемки, но из-за неполадок они сгорели в атмосфере вместе с ракетой.

10 июля Китай провел неудачный запуск ракеты легкого класса Kuaizhou-11. Она должна была вывести на солнечно-синхронную орбиту два спутника.



