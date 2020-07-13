Парламентский комитет по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения намерен срочно внести уточнения в проект постановления о проведении местных выборов, добавив туда выборы в районные советы.

Лю этом пишет «Украинская правда».

По словам депутата фракции «Голос» Романа Лозинского, фракция «Слуга народа», вопреки Конституции, подготовила проект постановления, по которому выборы пройдут только в областные советы.

— Срочно собирают внеочередное заседание комитета для принятия постановления о назначении местных выборов за 20 минут до голосования за назначение выборов на внеочередном заседании. Абсолютная некомпетентность, которая может сорвать местные выборы, потому что неконституционно «Слуга народа» решила, что не будет назначать местные выборы по всей стране, а только в областные советы, а там ЦИК разберется и назначит во все советы и все районы, которые, к слову, еще не созданы, - сказал Роман Лозинский.

При этом, заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник подтвердил, что, действительно, в проекте постановления упущены выборы в районные советы, и комитет срочно собирается, чтобы этот недостаток исправить.

— Постановление об объявлении выборов – нам надо срочно созвать наш комитет, он уже собирается… Надо, чтобы в зал вышло уточненное постановление, надо добавить туда выборы в районные советы, поскольку они упущены в постановлении. Действительно, это коллизия, которая могла бы сложиться, а мы не можем нарушать свою конституционную задачу – объявить очередные выборы, - сказал Александр Корниенко.

Он добавил, что если Рада не примет изменения в Избирательный кодекс, то выборы в местные органы власти будут проходить по его действующей редакции.

Также, Александр Корниенко напомнил о достигнутой договоренности Центральной избирательной комиссии и Министерства регионального развития, что ЦИК объявит первые выборы в ОТГ одновременно с очередными выборами в местные органы власти.

— И Центральная избирательная комиссия повсеместно объявит в один день с очередными выборами в областные и районные советы в городской совет города Киева, - добавил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду письмо с предложением о проведении внеочередного заседания парламента IX созыва в понедельник, 13 июля на 14:00, на которой будут рассмотрены сразу 13 законопроектов.