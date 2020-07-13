Проект постановления «О назначении Олега Уруского на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины» (№3827) отозван из Верховной Рады.

Об этом сообщает официальный веб-портал Верховной Рады Украины.

В графе «Даты и состояние прохождения» отмечается, что проект постановления снят с рассмотрения и отозван 13 июля.

Добавим, Олег Уруский занимает должность директора инжиниринговой компании «Прогресстех-Украина». До этого он был главой Государственного космического агентства Украины.

В 1996-2000 годах руководил управлением в аппарате СНБО. В 2000-2003 годах занимал должность первого заместителя главы Государственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины.

В 2003-2005 годах возглавлял департамент в секретариате Кабинета Министров. В 2005 году был первым заместителем министра промышленной политики.