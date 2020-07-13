Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения фигурантке дела об убийстве журналиста Павла Шеремета — Яне Дугарь, разрешив снять электронный браслет.

Об этом сообщил в Facebook один из ее поручителей Руслан Горовый.

Сообщается, что своим решением суд снял с Дугарь территориальные ограничения. По словам ее адвокатов, решение вступило в законную силу с момента оглашения.

Дугарь предложили снять электронный браслет прямо в суде, однако ей это не удалось из-за технических конструкций устройства.

Адвокаты Дугарь сообщили, что обяжут следователей снять браслет с их подопечной до конца дня. После этого, одна из трех подозреваемых в деле об убийстве Павла Шеремета сможет свободно перемещаться по территории Украины.

Напомним, что 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.

Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.