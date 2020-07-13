В понедельник, 13 июля, посол Франции в Украине Этьен де Понсен на пресс-конференции заявил о возможности проведения следующего саммита глав государств «нормандской четверки» — России, Украины, Франции и Германии, только после того, как будут выполнены договоренности по итогам предыдущей встречи лидеров стран.

Об этом сообщает информационное агентство УНИАН.

— Нашей целью не является проведение саммита ради его проведения. По нашему мнению, важной задачей сегодня является реализация тех выводов, которые были приняты по результатам декабрьского саммита нормандского формата в Париже. Только при этом условии мы можем рассматривать организацию следующей новой встречи в этом формате, - отметил Этьен де Понсен.

В начале июня глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас отмечал, что сроки проведения саммита лидеров стран "нормандской четверки" будут зависеть от дальнейшей эпидемиологической ситуации в мире.

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников предполагает, что встреча лидеров стран нормандского формата в Берлине может состояться в августе.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча в «нормандском формате» с участием президента Украины Владимира Зеленского, российского лидера Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. После встречи четырех лидеров в Нормандском формате президент Владимир Зеленский провел двустороннюю встречу с президентом Владимиром Путиным.