Общенациональный карантин в Казахстане продлили еще на две недели. Такое решение было принято в связи с эпидситуацией в стране.

Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

— В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели. Завтра правительственная комиссия примет решение. Карантин нужен для защиты здоровья граждан при условии соблюдения ими строгих мер самозащиты, - заявил он.

Отметим, что в Казахстане лабораторно подтвердили почти 60 тысяч случаев COVID-19. Среди них чуть более 34 тысяч человек выздоровели. От вируса умерли 375.

Напомним, что в Харьковской области карантин продлили до 31 июля из-за роста заболеваемости на коронавирус.