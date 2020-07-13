Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с международными экспертами сформировало «дорожную карту» развития туризма в Украине. Дорожная карта ляжет в основу стратегии развития туризма и курортов.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента по итогам совещания с членами Кабмина.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко детализировал стратегическое видение развития туризма в Украине.

— Стратегическими задачами является внедрение системы туристской статистики, новый законопроект о туризме, который уже разработан, совершенствование системы управления отраслью, диджитализация, создание реестра субъектов туристической деятельности, — сказал Александр Ткаченко.

Глава Минкульта добавил, что каждая область активно работает над инициативой «Туристические магниты».

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак поставил задачу главам ОГА подготовить концепцию развития туризма в своих регионах.