Во многих странах мира борьба с COVID-19 была организована неправильно.

Об этом в понедельник, 13 июля, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет Корреспондент.

— Слишком многие страны пошли в неверном направлении. Коронавирус остается врагом общества номер один, однако действия многих правительств и людей не отражают этого, — отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.

При этом глава ВОЗ не уточнил, о каких именно странах идет речь, но отметил, что в каждом государстве должны «четко и своевременно информировать своих граждан и реализовывать всеобъемлющие стратегии борьбы с инфекцией».

Тедрос Аданом Гебрейесус также предупредил, что ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, если не придерживаться базовых принципов общественного здравоохранения.

— Каждый лидер, каждое правительство и каждый человек может внести свой вклад в прерывание цепочек передачи вируса и прекращение коллективных страданий. <...> Мы все надеемся на эффективную вакцину, однако должны сфокусироваться на использовании инструментов, имеющихся в нашем распоряжении, для прерывания цепочек и спасения жизней, — подчеркнул глава ВОЗ.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения заявила о новом антирекорде заражения коронавирусом — впервые с начала пандемии за сутки инфицированы свыше 230 тысяч человек.