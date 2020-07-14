Президент США Дональд Трамп считает, что многие страны, в том числе и Россия, получили бы менее оптимистичную картину распространения COVID-19, если бы тестировали людей так же интенсивно, как это делают в США.

Об этом он сказал во время круглого стола в Белом доме.

— Если бы, скажем, в Китае, России, Индии, других крупных странах, тестировали на коронавирус так же, как это делаем мы, то они бы получили удивительные статистические данные, — отметил Трамп.

Он похвастался, что в США «лучшая и самая интенсивная система тестирования» на коронавирус. Именно этим Трамп объясняет такое количество выявленных случаев заражения в стране.

Напомним, США уже долгое время неизменно остаются на первом месте в мире по количество диагностированных случаев коронавируса. По состоянию 14 июля, по данным ресурса Worldometer, в США обнаружили 3 миллиона 479 тысяч 483 случая заражения коронавирусом, 138 тысяч 247 пациентов умерли, а 1 миллион 549 тысяч 469 — выздоровели.