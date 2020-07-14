Возле Верховной Рады на митинг собрались противники и сторонники расширения населенных пунктов и громад в рамках децентрализации.

Об этом сообщает Pavlovsky News в своем Телеграм-канале.

Жители поселка городского типа Коцюбинское под Киевом хотят включения в состав столицы. Участники акции сообщают, что нуждаются в столичном коммунальном транспорте, объектах медицины и образования.

Активисты утверждают, что в КГГА не обращают внимания на требование жителей, хотя 61% голосовали за присоединение к Киеву.

Жители Ирпеня выступают против создания новой громады с центром в Буче. С похожими требованиями об автономности митингуют жители Вышгородского и Переяславского районов.

Напомним, на сегодняшний день в Николаевской области существует ряд проблем при формировании объединенных территориальных общин. Жители области устраивают митинги под зданием Николаевской облгосадминистрации, перекрывают дороги национального значения и требуют учесть их мнение при формировании ОТГ.

В частности, жители Бугского и Дымовского сельских советов Новоодесского района устроили митинг под зданием Николаевской ОГА и заявили, что выступают против их принудительного присоединения к Сухоеланецкой объединенной территориальной общине.

Жители села Константиновка Новоодесского района возмущены решением Николаевской облгосадминистрации создавать ОТГ с центром в селе Гурьевка, а не в Константиновке. Стоит отметить, что жители Константиновки устроили протест на трассе Н-24 «Николаев - Вознесенск - Благовещенское», требуя, чтобы к ним приехал глава ОГА Александр Стадник. Селяне несколько часов безостановочно переходили дорогу, тем самым заблокировав движение по трассе национального значения.

Помимо этого, жители Тарасовского сельского совета в Первомайском районе выступили против перспективного плана по формированию объединенных территориальных громад, разработанного Николаевской облгосадминистрацией, согласно которому села Тарасовка, Бандурка, Лозоватка, Светоч, Шевченко и поселок Новоолександровка должны присоединиться к Синюхинобродскому сельсовету с админцетром в селе Синюхин Брод. Жители сельсовета считают такое решение экономически и инфраструктурно необоснованным и выступают за объединение с Лысогорским сельсоветом.

Также жители Михайловской объединенной территориальной громады, которая была создана еще в 2016 году, выступили против их присоединения к Степовскому сельсовету.