Политика в отношении Украины и России будет одним из приоритетов для Германии во время председательства в Совете ЕС. В то же время переговоры в «нормандской формате» продвигаются медленно.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, пишет «Deutsche Welle».

Хайко Маас напомнил, что внутри Евросоюза сохраняется «минимальный консенсус» в политике относительно России, который заключается в регулярном продлении санкций.

— Я считаю, что мы нуждаемся в большем. Поэтому мы хотим подготовиться к времени, когда с Россией можно будет снова интенсивнее говорить о стратегических отношениях. Я считаю, это надо подготовить. Поэтому это тема, которой мы будем заниматься в рамках нашего председательства в Совете ЕС, - сказал Хайко Маас.

Он добавил, что для изменения или восстановления стратегических отношений ЕС с Россией «нужно решение в Украине».

Глава немецкого МИД рассказал, что переговоры в «Нормандском формате» по реализации Минских соглашений и договоренностей саммита в Париже продвигаются медленно.

— Переговоры являются нелегкими, прогресс является ограниченным, но решение на востоке Украины будет предпосылкой для того, чтобы внутри ЕС вообще можно было говорить о теме России, - подчеркнул Хайко Маас.

В частности он напомнил, что полного прекращения огня так и не достигнуты договоренности саммита «нормандской четверки» в Париже по разведению сил не выполнены.

Напомним, что «нормандский формат» переговоров организуют в четырехстороннем формате (Украина—Германия—Франция—Россия), чтобы обсудить вопросы вооруженной агрессии России против Украины. Первая такая встреча состоялась 9 декабря 2019 года в Париже.

Тогда лидеры согласились встретиться снова через 4 месяца, то есть в апреле 2020-го, однако из-за коронавируса и невыполнения договоренностей встречу отложили.

Однако из всего, о чем лидеры договорились на саммите в декабре, был выполнен только пункт об обмене пленных и разведении войск в некоторых районах. Также Верховная Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса в старой редакции.