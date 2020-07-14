Верховная Рада Украины на заседании 14 июля завершила рассмотрение более 3,5 тысяч поправок законопроекта «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

За принятие закона в целом с необходимыми технико-юридическими правками проголосовали 248 нардепов, объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Против принятия закона выступала оппозиция, на принятии настаивало монобольшенство.

Фракции голосовали следующим образом:

«Слуга народа» – «за» 224 голоса.

«Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос» и «Батьківщина» не дали ни одного голоса.

Депутатская группа «За майбутнє» - 4 нардепа поддержали проект.

Депутатская группа «Довіра» - «за» проголосовали 18 нардепов.

Поддержали документ также 2 внефракционных парламентария.

Закон предусматривает установление правил и требований к легальной работе казино и игровых автоматов.

Напомним, что в первом чтении Рада проголосовала за легализацию игорного бизнеса еще 16 января. Документ предусматривал размещение казино в пятизвездочных отелях, а игровых автоматов - в гостиницах 3-5 звезд.

К слушанию во втором чтении нардепы подготовили более 3500 поправок. Разумков 30 июня сообщал, что надеется на рассмотрение всех поправок за несколько дней.

Закон предусматривает изменения в Бюджетный, Налоговый, Уголовный кодексы и КоАП, а также отмена законов «О запрете игорного бизнеса в Украине» и «О государственных лотереях».