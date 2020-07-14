Верховная Рада Украины на заседании 14 июля завершила рассмотрение более 3,5 тысяч поправок законопроекта «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».
За принятие закона в целом с необходимыми технико-юридическими правками проголосовали 248 нардепов, объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.
Против принятия закона выступала оппозиция, на принятии настаивало монобольшенство.
Фракции голосовали следующим образом:
«Слуга народа» – «за» 224 голоса.
«Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос» и «Батьківщина» не дали ни одного голоса.
Депутатская группа «За майбутнє» - 4 нардепа поддержали проект.
Депутатская группа «Довіра» - «за» проголосовали 18 нардепов.
Поддержали документ также 2 внефракционных парламентария.
Закон предусматривает установление правил и требований к легальной работе казино и игровых автоматов.
Напомним, что в первом чтении Рада проголосовала за легализацию игорного бизнеса еще 16 января. Документ предусматривал размещение казино в пятизвездочных отелях, а игровых автоматов - в гостиницах 3-5 звезд.
К слушанию во втором чтении нардепы подготовили более 3500 поправок. Разумков 30 июня сообщал, что надеется на рассмотрение всех поправок за несколько дней.
Закон предусматривает изменения в Бюджетный, Налоговый, Уголовный кодексы и КоАП, а также отмена законов «О запрете игорного бизнеса в Украине» и «О государственных лотереях».
Напомним, что в 2020 году Украина может получить 4,5 миллиарда гривен от легализации игорного бизнеса.
Верховная Рада Украины на заседании 14 июля завершила рассмотрение более 3,5 тысяч поправок законопроекта «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».
За принятие закона в целом с необходимыми технико-юридическими правками проголосовали 248 нардепов, объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.
Против принятия закона выступала оппозиция, на принятии настаивало монобольшенство.
Фракции голосовали следующим образом:
«Слуга народа» – «за» 224 голоса.
«Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос» и «Батьківщина» не дали ни одного голоса.
Депутатская группа «За майбутнє» - 4 нардепа поддержали проект.
Депутатская группа «Довіра» - «за» проголосовали 18 нардепов.
Поддержали документ также 2 внефракционных парламентария.
Закон предусматривает установление правил и требований к легальной работе казино и игровых автоматов.
Напомним, что в первом чтении Рада проголосовала за легализацию игорного бизнеса еще 16 января. Документ предусматривал размещение казино в пятизвездочных отелях, а игровых автоматов - в гостиницах 3-5 звезд.
К слушанию во втором чтении нардепы подготовили более 3500 поправок. Разумков 30 июня сообщал, что надеется на рассмотрение всех поправок за несколько дней.
Закон предусматривает изменения в Бюджетный, Налоговый, Уголовный кодексы и КоАП, а также отмена законов «О запрете игорного бизнеса в Украине» и «О государственных лотереях».
Напомним, что в 2020 году Украина может получить 4,5 миллиарда гривен от легализации игорного бизнеса.