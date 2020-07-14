В Монголии зафиксирована смерть в результате заражения бубонной чумой.
Об этом сообщает министерство здравоохранения страны, пишет УНИАН.
Жертвой чумы стал 15-летний подросток из юго-западной части страны. Он скончался по пути в больницу.
Отмечается, что за несколько дней до этого подросток вместе с друзьями ел блюдо из мяса монгольского сурка - известного переносчика сезонной чумы.
Более 20 человек, причастных к трапезе или контактировавших с умершим, помещены на карантин. Власти соседних с Монголией областей Китая ранее предупреждали своих граждан не приближаться к диким животным во избежание заражения.
Напомним, в начале июля у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая зафиксировали случай заболевания бубонной чумой.
В Монголии зафиксирована смерть в результате заражения бубонной чумой.
Об этом сообщает министерство здравоохранения страны, пишет УНИАН.
Жертвой чумы стал 15-летний подросток из юго-западной части страны. Он скончался по пути в больницу.
Отмечается, что за несколько дней до этого подросток вместе с друзьями ел блюдо из мяса монгольского сурка - известного переносчика сезонной чумы.
Более 20 человек, причастных к трапезе или контактировавших с умершим, помещены на карантин. Власти соседних с Монголией областей Китая ранее предупреждали своих граждан не приближаться к диким животным во избежание заражения.
Напомним, в начале июля у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая зафиксировали случай заболевания бубонной чумой.