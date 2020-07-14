В Монголии зафиксирована смерть в результате заражения бубонной чумой.

Об этом сообщает министерство здравоохранения страны, пишет УНИАН.

Жертвой чумы стал 15-летний подросток из юго-западной части страны. Он скончался по пути в больницу.

Отмечается, что за несколько дней до этого подросток вместе с друзьями ел блюдо из мяса монгольского сурка - известного переносчика сезонной чумы.

Более 20 человек, причастных к трапезе или контактировавших с умершим, помещены на карантин. Власти соседних с Монголией областей Китая ранее предупреждали своих граждан не приближаться к диким животным во избежание заражения.

Напомним, в начале июля у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая зафиксировали случай заболевания бубонной чумой.