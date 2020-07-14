Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и главе парламентской фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии с просьбой софинансирования проектов строительства объездных дорог вокруг Николаева и отстойника для фур.

Об этом он написал своем канале в Telegram.

— С каждым новым сезоном большегрузного транспорта в Николаеве все больше, что наносит значительный ущерб инфраструктуре города и нарушает комфорт николаевцев. Предлагаем государственным органам власти начать диалог о софинансировании нашей «дорожной стратегии», которая нацелена на развитие объездных путей к портам и минимизирует попадание грузового транспорта в густонаселенные районы города, — отметил Александр Сенкевич.

Напомним, мэр Александр Сенкевич представил Дорожную стратегию Николаева, которая включает в себя строительство объездных дорог и ремонт существующих путей для того, чтобы свести к минимуму проезд фур по городу.