Мэр Александр Сенкевич представил Дорожную стратегию Николаева, которая включает в себя строительство объездных дорог и ремонт существующих путей для того, чтобы свести к минимуму проезд фур по городу.

Об этом он рассказал в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

— Каждый сезон перевалка в портах увеличивается в несколько раз, а вместе с этим — и количество грузовиков, которые курсируют городом. А деньги, которые получает Николаев от порты в местный бюджет, в разы меньше того, что город тратит на обновление инфраструктуры. Как результат, мы имеем сегодня пиковое обострение проблемы. В 2014 году Николаевский морпорт переваливал около 4 миллионов тонн груза, а уже в 2019-м показатель увеличился до 30 миллионов тонн. То есть, всего за 5 лет, объем груза, который проходит через Николаев, увеличился почти в 8 раз, — сказал Александр Сенкевич.

Отметим, что часть грузов в порты города идет через железные дороги.

Так, в Николаеве планируют направить грузовики с Баштанского шоссе через улицу Новозаводскую. Дальше путь проложат вдоль завода «Зоря» — «Машпроект» под Широкобальским путепроводом сразу к Николаевскому морскому порту.

Также известно, что «Укрзалiзниця» планирует увеличить количество путей к порту Корабельного района. В рамках стратегии предусмотрено строительство подземного тоннеля под железнодорожным переездом, который делит район на две части.

Кроме того, по проекту облгосадминистрации предусмотрено строительство дороги от трассы М-14 возле села Шевченково Витовского района области до Корабельного района Николаева, чтобы совсем избежать попадания грузовиков через проспект Богоявленский.

Напомним, что по данному проекту Николаевская ОГА хочет капитально отремонтировать 38 километров дороги за 1,12 миллиарда гривен.

Городской голова сообщил, что уже объявлен тендер на строительство бетонной дороги по Новозаводской, а также готово технико-экономическое обоснование по подземному тоннелю в Корабельном районе.

Александр Сенкевич добавил, что стратегию представят Администрации морских портов Украины, Министерству инфраструктуры и Президенту Владимиру Зеленскому, чтобы привлечь деньги из госбюджета на ее реализацию.

Ранее сообщалось, что бюджет Николаева от деятельности портов получает всего ₴200 млн в год — столько же платят супермаркеты.

Напомним, вечером 5 июля, в Николаеве фура перекрыла собой движение по Проспекту Героев Украины в микрорайоне Соляные из-за чего на подъезде к городу образовалась пробка в 5 километров.

Также напомним, вечером, 3 июля, в Ингульском районе Николаева люди заблокировали проезд большегрузного транспорта в порт. Акция началась в 21:00. Жители Железнодорожной и Космонавтов требуют решить многолетнюю проблему с фурами, которые везут в порт зерно, через их улицы. Люди жалуются на выхлопные газы, пыль, разбитую дорогу.

Ранее сообщалось, что в Николаеве фуры, которые везут зерно в порты, скапливаются в длинные очереди на улицах в Ингульском районе и блокируют работу железнодорожного переезда.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что готов перекрывать дороги вместе с горожанами, чтобы Администрация портов Украины обратила внимание на проблему фур на улицах города и отсутствие накопителей для их отстоя.

Из-за отсутствия отстойников, фуры для разгрузки ожидают своей очереди, в частности, на обочинах Баштанского и Херсонского шоссе. Подобный транспортный коллапс возникает в Николаеве ежегодно с началом сезона сбора урожая зерновых.

Зачастую, такие фуры нарушают весовые ограничения, а потому разрушают дороги области и Николаева, а также негативно влияют на окружающую среду и несут опасность для горожан.

Напомним, на въездах в Николаев со стороны Херсона и Баштанки скапливаются километровые очереди из грузовых автомобилей, которые, груженные зерновыми, направляются в порты.

Николаев из-за большого количества грузовиков является одним из лидеров по количеству выбросов формальдегида. По данным областного центра гидрометеорологии вредных веществ в воздухе в несколько раз превышает допустимые нормы. Речь идет о повышенном содержании в воздухе таких веществ, как диоксид азота, фтороводород и формальдегид. В частности, содержание формальдегида в воздухе в некоторых местах в 10 раз превышает граничную допустимую норму. Формальдегид – это бесцветный токсичный газ с острым запахом.

Напомним, Николаев попал на 9-ю строчку рейтинга городов Украины с самым загрязненным воздухом после Мариуполя, Каменского, Днепра, Одессы, Словянска, Лисичанска, Луцка и Киева.

Проблему с созданием логистического центра для накопления и отстаивания большегрузного транспорта пытаются решить в Николаеве с 2016 года. Так, в мае 2016 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал строительство отстойника для большегрузного транспорта перед въездом в город.

В декабре 2017 года депутаты городского совета в ходе сессии поддержали передачу Администрации морских портов Украины 35 гектаров земли по улице Херсонское шоссе, 112, где мэрия Николаева планирует строительство городского кладбища. Однако в итоге это решение было ветировано Татьяной Казаковой и вопрос так и не был решен.

Еще одной нерешенной проблемой большегрузного транспорта в Николаеве является отсутствие весовых комплексов и надлежащего контроля за перегрузами.

В частности неоднократно фиксировались случаи, когда водители перегруженных фур объезжали места габаритно-весовых комплексов полями. Фиксировались также случаи разрушения неизвестными площадки, которую подготавливали для размещения пункта габаритно-весового комплекса.

Помимо этого в апреле 2018 года полиция задержала сотрудников «Николаевского облавтодора» и Укртрансбезопасности в Николаевской области, которые систематически получали взятки за беспрепятственное прохождение габаритно-весового контроля.

Еще одной проблемой габаритно-весовых комплексов в Николаевской области является их небольшое количество. В частности в ходе своего визита президент Украины Владимир Зеленский поручил прикомандировать сотрудников Укртрансбезопасности в Николаевскую область.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что городские власти не вправе запретить въезд в Николаев большегрузному транспорту, который разрушает городскую инфраструктуру. Чтобы решить проблему с фурами и разгрузить от них дороги Николаева, глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс предложил построить за счет инвестора современный терминал накопления большегрузного транспорта.