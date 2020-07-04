Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что готов перекрывать дороги вместе с горожанами, чтобы Администрация портов Украины обратила внимание на проблему фур на улицах города и отсутствие накопителей для их отстоя.

Об этом он сказал сегодня, 4 июля, в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Александр Сенкевич заявил, что он поддерживает жителей улицы Железнодорожной, которые перекрыли вчера вечером проезд в порт.

— Городская власть может что сделать? Только реально стать рядом с людьми и перекрывать дороги. Это незаконно и полиция будет оттеснять всех также, чтобы пропускать эти машины. Сегодня у городской власти нет таких функций, чтобы, например, запретить въезд фур в Николаев. Такое решение будет сразу опротестовано в суде и фуры снова поедут. Я сегодня стою на стороне этих жителей (улицы Железнодорожной, - прим.). Если меня спрашивают нужно ли перекрывать дорогу, то я скажу, что если это единственный способ, чтобы обратить внимание на то, что у нас сегодня происходит в городе, то, наверное, нужно! Почему? Ну наверное потому, что иначе никак это не работает, по-хорошему нас никто не слышит. Ежегодно у нас одна и та же история, — заявил Александр Сенкевич.

Мэр также отметил, что он планирует в понедельник, 6 июля провести встречу с жителями улицы Железнодорожной и потребовать от представителей портов организовать уборку территорий на который отстаиваются фуры, а также организовать нормальную диспетчеризацию, которая бы убрала большегрузы с улиц города. Александр Сенкевч заявил, что если после встречи ситуация не изменится, он присоединиться к горожанам, которые блокируют проезд фурам.

— В понедельник мы собираемся с портовиками, с представителями этих людей (которые перекрывали проезд в порт, - прим.) и будем говорить о диспетчеризации, о влажной уборке улиц. У меня есть элементарная идея, нужно клеить наклейки на фуру, которая будет указывать в какой порт именно она едет, к какому зерновику. В порту организовывают диспетчеризацию, одна фура въехала, другая выехала, чтобы они не стояли под окнами у людей. Водители фур тоже люди, они едят, мусорят, испражняются под домами людей. Люди страдают от этого всего. А что им взамен? Какая-то компенсация идет от портов? Нет! Им хотя бы окна поменяли на металлопластиковые? Нет. Люди просто страдают потому, что они живут рядом с развивающимся портом. Основная идея в том, что Администрация портов Украины должна озадачиться этим вопросом. Я надеюсь, что мы расставим все точки над и, но если это так будет и дальше продолжаться, то я буду стоять вместе с этими людьми, — резюмировал он.

Напомним, вечером, 3 июля, в Ингульском районе Николаева люди заблокировали проезд большегрузного транспорта в порт. Акция началась в 21:00. Жители Железнодорожной и Космонавтов требуют решить многолетнюю проблему с фурами, которые везут в порт зерно, через их улицы. Люди жалуются на выхлопные газы, пыль, разбитую дорогу.

Ранее сообщалось, что в Николаеве фуры, которые везут зерно в порты, скапливаются в длинные очереди на улицах в Ингульском районе и блокируют работу железнодорожного переезда.

Из-за отсутствия отстойников, фуры для разгрузки ожидают своей очереди, в частности, на обочинах Баштанского и Херсонского шоссе. Подобный транспортный коллапс возникает в Николаеве ежегодно с началом сезона сбора урожая зерновых.

Зачастую, такие фуры нарушают весовые ограничения, а потому разрушают дороги области и Николаева, а также негативно влияют на окружающую среду и несут опасность для горожан.

Напомним, на въездах в Николаев со стороны Херсона и Баштанки скапливаются километровые очереди из грузовых автомобилей, которые, груженные зерновыми, направляются в порты.

Николаев из-за большого количества грузовиков является одним из лидеров по количеству выбросов формальдегида. По данным областного центра гидрометеорологии вредных веществ в воздухе в несколько раз превышает допустимые нормы. Речь идет о повышенном содержании в воздухе таких веществ, как диоксид азота, фтороводород и формальдегид. В частности, содержание формальдегида в воздухе в некоторых местах в 10 раз превышает граничную допустимую норму. Формальдегид – это бесцветный токсичный газ с острым запахом.

Напомним, Николаев попал на 9-ю строчку рейтинга городов Украины с самым загрязненным воздухом после Мариуполя, Каменского, Днепра, Одессы, Словянска, Лисичанска, Луцка и Киева.

Проблему с созданием логистического центра для накопления и отстаивания большегрузного транспорта пытаются решить в Николаеве с 2016 года. Так, в мае 2016 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал строительство отстойника для большегрузного транспорта перед въездом в город.

В декабре 2017 года депутаты городского совета в ходе сессии поддержали передачу Администрации морских портов Украины 35 гектаров земли по улице Херсонское шоссе, 112, где мэрия Николаева планирует строительство городского кладбища. Однако в итоге это решение было ветировано Татьяной Казаковой и вопрос так и не был решен.

Еще одной нерешенной проблемой большегрузного транспорта в Николаеве является отсутствие весовых комплексов и надлежащего контроля за перегрузами.

В частности неоднократно фиксировались случаи, когда водители перегруженных фур объезжали места габаритно-весовых комплексов полями. Фиксировались также случаи разрушения неизвестными площадки, которую подготавливали для размещения пункта габаритно-весового комплекса.

Помимо этого в апреле 2018 года полиция задержала сотрудников «Николаевского облавтодора» и Укртрансбезопасности в Николаевской области, которые систематически получали взятки за беспрепятственное прохождение габаритно-весового контроля.

Еще одной проблемой габаритно-весовых комплексов в Николаевской области является их небольшое количество. В частности в ходе своего визита президент Украины Владимир Зеленский поручил прикомандировать сотрудников Укртрансбезопасности в Николаевскую область.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что городские власти не вправе запретить въезд в Николаев большегрузному транспорту, который разрушает городскую инфраструктуру. Чтобы решить проблему с фурами и разгрузить от них дороги Николаева, глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс предложил построить за счет инвестора современный терминал накопления большегрузного транспорта.