Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что готов перекрывать дороги вместе с горожанами, чтобы Администрация портов Украины обратила внимание на проблему фур на улицах города и отсутствие накопителей для их отстоя.
Об этом он сказал сегодня, 4 июля, в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
Александр Сенкевич заявил, что он поддерживает жителей улицы Железнодорожной, которые перекрыли вчера вечером проезд в порт.
— Городская власть может что сделать? Только реально стать рядом с людьми и перекрывать дороги. Это незаконно и полиция будет оттеснять всех также, чтобы пропускать эти машины. Сегодня у городской власти нет таких функций, чтобы, например, запретить въезд фур в Николаев. Такое решение будет сразу опротестовано в суде и фуры снова поедут. Я сегодня стою на стороне этих жителей (улицы Железнодорожной, - прим.). Если меня спрашивают нужно ли перекрывать дорогу, то я скажу, что если это единственный способ, чтобы обратить внимание на то, что у нас сегодня происходит в городе, то, наверное, нужно! Почему? Ну наверное потому, что иначе никак это не работает, по-хорошему нас никто не слышит. Ежегодно у нас одна и та же история, — заявил Александр Сенкевич.
Мэр также отметил, что он планирует в понедельник, 6 июля провести встречу с жителями улицы Железнодорожной и потребовать от представителей портов организовать уборку территорий на который отстаиваются фуры, а также организовать нормальную диспетчеризацию, которая бы убрала большегрузы с улиц города. Александр Сенкевч заявил, что если после встречи ситуация не изменится, он присоединиться к горожанам, которые блокируют проезд фурам.
— В понедельник мы собираемся с портовиками, с представителями этих людей (которые перекрывали проезд в порт, - прим.) и будем говорить о диспетчеризации, о влажной уборке улиц. У меня есть элементарная идея, нужно клеить наклейки на фуру, которая будет указывать в какой порт именно она едет, к какому зерновику. В порту организовывают диспетчеризацию, одна фура въехала, другая выехала, чтобы они не стояли под окнами у людей. Водители фур тоже люди, они едят, мусорят, испражняются под домами людей. Люди страдают от этого всего. А что им взамен? Какая-то компенсация идет от портов? Нет! Им хотя бы окна поменяли на металлопластиковые? Нет. Люди просто страдают потому, что они живут рядом с развивающимся портом. Основная идея в том, что Администрация портов Украины должна озадачиться этим вопросом. Я надеюсь, что мы расставим все точки над и, но если это так будет и дальше продолжаться, то я буду стоять вместе с этими людьми, — резюмировал он.
Напомним, вечером, 3 июля, в Ингульском районе Николаева люди заблокировали проезд большегрузного транспорта в порт. Акция началась в 21:00. Жители Железнодорожной и Космонавтов требуют решить многолетнюю проблему с фурами, которые везут в порт зерно, через их улицы. Люди жалуются на выхлопные газы, пыль, разбитую дорогу.
Ранее сообщалось, что в Николаеве фуры, которые везут зерно в порты, скапливаются в длинные очереди на улицах в Ингульском районе и блокируют работу железнодорожного переезда.
Из-за отсутствия отстойников, фуры для разгрузки ожидают своей очереди, в частности, на обочинах Баштанского и Херсонского шоссе. Подобный транспортный коллапс возникает в Николаеве ежегодно с началом сезона сбора урожая зерновых.
Зачастую, такие фуры нарушают весовые ограничения, а потому разрушают дороги области и Николаева, а также негативно влияют на окружающую среду и несут опасность для горожан.
Напомним, на въездах в Николаев со стороны Херсона и Баштанки скапливаются километровые очереди из грузовых автомобилей, которые, груженные зерновыми, направляются в порты.
Николаев из-за большого количества грузовиков является одним из лидеров по количеству выбросов формальдегида. По данным областного центра гидрометеорологии вредных веществ в воздухе в несколько раз превышает допустимые нормы. Речь идет о повышенном содержании в воздухе таких веществ, как диоксид азота, фтороводород и формальдегид. В частности, содержание формальдегида в воздухе в некоторых местах в 10 раз превышает граничную допустимую норму. Формальдегид – это бесцветный токсичный газ с острым запахом.
Напомним, Николаев попал на 9-ю строчку рейтинга городов Украины с самым загрязненным воздухом после Мариуполя, Каменского, Днепра, Одессы, Словянска, Лисичанска, Луцка и Киева.
Проблему с созданием логистического центра для накопления и отстаивания большегрузного транспорта пытаются решить в Николаеве с 2016 года. Так, в мае 2016 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал строительство отстойника для большегрузного транспорта перед въездом в город.
В декабре 2017 года депутаты городского совета в ходе сессии поддержали передачу Администрации морских портов Украины 35 гектаров земли по улице Херсонское шоссе, 112, где мэрия Николаева планирует строительство городского кладбища. Однако в итоге это решение было ветировано Татьяной Казаковой и вопрос так и не был решен.
Еще одной нерешенной проблемой большегрузного транспорта в Николаеве является отсутствие весовых комплексов и надлежащего контроля за перегрузами.
В частности неоднократно фиксировались случаи, когда водители перегруженных фур объезжали места габаритно-весовых комплексов полями. Фиксировались также случаи разрушения неизвестными площадки, которую подготавливали для размещения пункта габаритно-весового комплекса.
Помимо этого в апреле 2018 года полиция задержала сотрудников «Николаевского облавтодора» и Укртрансбезопасности в Николаевской области, которые систематически получали взятки за беспрепятственное прохождение габаритно-весового контроля.
Еще одной проблемой габаритно-весовых комплексов в Николаевской области является их небольшое количество. В частности в ходе своего визита президент Украины Владимир Зеленский поручил прикомандировать сотрудников Укртрансбезопасности в Николаевскую область.
Мэр Александр Сенкевич заявил, что городские власти не вправе запретить въезд в Николаев большегрузному транспорту, который разрушает городскую инфраструктуру. Чтобы решить проблему с фурами и разгрузить от них дороги Николаева, глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс предложил построить за счет инвестора современный терминал накопления большегрузного транспорта.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что готов перекрывать дороги вместе с горожанами, чтобы Администрация портов Украины обратила внимание на проблему фур на улицах города и отсутствие накопителей для их отстоя.
Об этом он сказал сегодня, 4 июля, в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
Александр Сенкевич заявил, что он поддерживает жителей улицы Железнодорожной, которые перекрыли вчера вечером проезд в порт.
— Городская власть может что сделать? Только реально стать рядом с людьми и перекрывать дороги. Это незаконно и полиция будет оттеснять всех также, чтобы пропускать эти машины. Сегодня у городской власти нет таких функций, чтобы, например, запретить въезд фур в Николаев. Такое решение будет сразу опротестовано в суде и фуры снова поедут. Я сегодня стою на стороне этих жителей (улицы Железнодорожной, - прим.). Если меня спрашивают нужно ли перекрывать дорогу, то я скажу, что если это единственный способ, чтобы обратить внимание на то, что у нас сегодня происходит в городе, то, наверное, нужно! Почему? Ну наверное потому, что иначе никак это не работает, по-хорошему нас никто не слышит. Ежегодно у нас одна и та же история, — заявил Александр Сенкевич.
Мэр также отметил, что он планирует в понедельник, 6 июля провести встречу с жителями улицы Железнодорожной и потребовать от представителей портов организовать уборку территорий на который отстаиваются фуры, а также организовать нормальную диспетчеризацию, которая бы убрала большегрузы с улиц города. Александр Сенкевч заявил, что если после встречи ситуация не изменится, он присоединиться к горожанам, которые блокируют проезд фурам.
— В понедельник мы собираемся с портовиками, с представителями этих людей (которые перекрывали проезд в порт, - прим.) и будем говорить о диспетчеризации, о влажной уборке улиц. У меня есть элементарная идея, нужно клеить наклейки на фуру, которая будет указывать в какой порт именно она едет, к какому зерновику. В порту организовывают диспетчеризацию, одна фура въехала, другая выехала, чтобы они не стояли под окнами у людей. Водители фур тоже люди, они едят, мусорят, испражняются под домами людей. Люди страдают от этого всего. А что им взамен? Какая-то компенсация идет от портов? Нет! Им хотя бы окна поменяли на металлопластиковые? Нет. Люди просто страдают потому, что они живут рядом с развивающимся портом. Основная идея в том, что Администрация портов Украины должна озадачиться этим вопросом. Я надеюсь, что мы расставим все точки над и, но если это так будет и дальше продолжаться, то я буду стоять вместе с этими людьми, — резюмировал он.
Напомним, вечером, 3 июля, в Ингульском районе Николаева люди заблокировали проезд большегрузного транспорта в порт. Акция началась в 21:00. Жители Железнодорожной и Космонавтов требуют решить многолетнюю проблему с фурами, которые везут в порт зерно, через их улицы. Люди жалуются на выхлопные газы, пыль, разбитую дорогу.
Ранее сообщалось, что в Николаеве фуры, которые везут зерно в порты, скапливаются в длинные очереди на улицах в Ингульском районе и блокируют работу железнодорожного переезда.
Из-за отсутствия отстойников, фуры для разгрузки ожидают своей очереди, в частности, на обочинах Баштанского и Херсонского шоссе. Подобный транспортный коллапс возникает в Николаеве ежегодно с началом сезона сбора урожая зерновых.
Зачастую, такие фуры нарушают весовые ограничения, а потому разрушают дороги области и Николаева, а также негативно влияют на окружающую среду и несут опасность для горожан.
Напомним, на въездах в Николаев со стороны Херсона и Баштанки скапливаются километровые очереди из грузовых автомобилей, которые, груженные зерновыми, направляются в порты.
Николаев из-за большого количества грузовиков является одним из лидеров по количеству выбросов формальдегида. По данным областного центра гидрометеорологии вредных веществ в воздухе в несколько раз превышает допустимые нормы. Речь идет о повышенном содержании в воздухе таких веществ, как диоксид азота, фтороводород и формальдегид. В частности, содержание формальдегида в воздухе в некоторых местах в 10 раз превышает граничную допустимую норму. Формальдегид – это бесцветный токсичный газ с острым запахом.
Напомним, Николаев попал на 9-ю строчку рейтинга городов Украины с самым загрязненным воздухом после Мариуполя, Каменского, Днепра, Одессы, Словянска, Лисичанска, Луцка и Киева.
Проблему с созданием логистического центра для накопления и отстаивания большегрузного транспорта пытаются решить в Николаеве с 2016 года. Так, в мае 2016 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал строительство отстойника для большегрузного транспорта перед въездом в город.
В декабре 2017 года депутаты городского совета в ходе сессии поддержали передачу Администрации морских портов Украины 35 гектаров земли по улице Херсонское шоссе, 112, где мэрия Николаева планирует строительство городского кладбища. Однако в итоге это решение было ветировано Татьяной Казаковой и вопрос так и не был решен.
Еще одной нерешенной проблемой большегрузного транспорта в Николаеве является отсутствие весовых комплексов и надлежащего контроля за перегрузами.
В частности неоднократно фиксировались случаи, когда водители перегруженных фур объезжали места габаритно-весовых комплексов полями. Фиксировались также случаи разрушения неизвестными площадки, которую подготавливали для размещения пункта габаритно-весового комплекса.
Помимо этого в апреле 2018 года полиция задержала сотрудников «Николаевского облавтодора» и Укртрансбезопасности в Николаевской области, которые систематически получали взятки за беспрепятственное прохождение габаритно-весового контроля.
Еще одной проблемой габаритно-весовых комплексов в Николаевской области является их небольшое количество. В частности в ходе своего визита президент Украины Владимир Зеленский поручил прикомандировать сотрудников Укртрансбезопасности в Николаевскую область.
Мэр Александр Сенкевич заявил, что городские власти не вправе запретить въезд в Николаев большегрузному транспорту, который разрушает городскую инфраструктуру. Чтобы решить проблему с фурами и разгрузить от них дороги Николаева, глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс предложил построить за счет инвестора современный терминал накопления большегрузного транспорта.