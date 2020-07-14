Почти 44% киевлян готовы поддержать действующего мэра Киева Виталия Кличко на очередных выборах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 года.

Если бы выборы мэра столицы проходили в ближайшее время, наибольшую поддержку на них одержал бы действующий мэр Виталий Кличко — за него готовы проголосовать 43,7% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать. На втором месте по количеству потенциальных голосов — первый заместитель Министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Андрей Пальчевский. Его готовы поддержать 11% таких респондентов. На третьем месте заместитель министра здравоохранения и главный санврач Виктор Ляшко — за него готовы отдать голоса 6,3% респондентов, определившихся со своим кандидатом.

Опрос проводился в Киеве среди 2025 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, Партия «Европейская солидарность» готова поддержать действующего мэра Киева Виталия Кличко на выборах киевского городского головы в октябре, а также готова видеть его во главе списка партии на выборах в киевский городской совет.