В боях, которые третий день продолжаются на границе Армении и Азербайджана, был убит генерал-майор азербайджанской армии Полад Гашимов.

Об этом со ссылкой на заместителя министра обороны Азербайджана генерал-лейтенанта Керема Велиева сообщает Vesti.az.

– В течение двух суток по врагу были нанесены сокрушительные удары. Уничтожено до сотни живой силы противника, большое количество боевой техники. Сегодня утром во время боя геройски погиб генерал-майор азербайджанской армии Полад Гашимов, - сообщил Керем Велиев.

Кроме того, в бою был убит полковник Ильгар Мирзаев. Всего, по данным пресс-службы Минобороны Азербайджана, в ходе боев на границе с ВС Армении 12-14 июля погибли 12 азербайджанских офицеров и военнослужащих.

Напомним, ситуация на границе Азербайджана и Армении обострилась 12 июля. Страны обвинили друг друга в атаке своих позиций. На первые сутки обстрелов сообщалось о двоих погибших азербайджанских военнослужащих и пятерых раненных. О потерях с армянской стороны не заявлялось.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В 1994 году при посредничестве Москвы было подписано соглашение о перемирии, положившее конец активным боевым действиям в регионе, но оставившее Карабах и окружающие его районы Азербайджана под контролем армян. За шесть лет войны погибли свыше 30 тысяч человек. Мирное урегулирование зашло в тупик после переговоров лидеров Армении и Азербайджана в 2009 году.