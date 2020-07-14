Адаптивный карантин в Киеве при сохранении текущих показателей заболеваемости COVID-19 может продолжаться еще полтора года (то есть до конца 2021-го).

Об этом заявил главный санитарный врач Киева Олег Рубан в комментарии «Сегодня».

— Сейчас в Киеве стабильно высокие показатели заболеваемости. И ни о каком ослаблении карантина пока не идет, - сказал Олег Рубан.

Также он добавил, что срок продления карантина после 31 июля в столице будет определяться по уровню заболеваемости.

— Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня, не радуют. При таких показателях на адаптивном карантине мы будем находиться ближайшие полтора года, - добавил чиновник.

Напомним, что в Харьковской области коронавирусный карантин продлен до 31 июля из-за роста заболеваемости.