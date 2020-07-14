Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за кражу автомобиля.

За соответствующий законопроект №3301 проголосовали 274 народных депутата, пишет «Интерфакс-Украина».

Документ предусматривает усиление уголовной ответственности за поделку, замену или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, которым незаконно завладели, а также продажу такого транспортного средства, до 1000-1200 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас 17-20,4 тысячи гривен), либо ограничения свободы на 3-5 лет, или лишения на 3-7 лет.

В ныне действующей редакции подобное нарушение влечет за собой штраф в размере от 150 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас 2,5 – 4,2 тысячи гривен) или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, что Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №2426 о детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом.