Верховная рада сможет завтра, 15 июля, рассмотреть постановление об объявлении местных выборов в Украине. Постановление не было проголосовано парламентом в понедельник, 13 июля, из-за необходимости принять изменения в законодательство в вопросах проведения выборов райсоветов.

Об этом сообщил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире канала «112-Украина», передает РБК-Украина.

— Комитет обратился с предложением все же не рассматривать этот вопрос. По их мнению, первыми должна быть рассмотрена постановление, фактически изменения к выборам в районах, после этого финансирование этих районов. А уже после этого объявлять выборы. Эти вопросы вынесены на повестку дня на завтра, и они будут в такой последовательности рассмотрены, — заявил Дмитрий Разумков.

Как сообщалось, проект постановления о назначении очередных местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года был отложен до выработки позиции о последовательности действий, которые связаны с изменениями административно-территориальных единиц.