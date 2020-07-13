Проект постановления о назначении очередных местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года был отложен до выработки позиции о последовательности действий, которые связаны с изменениями административно-территориальных единиц.

Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков во время брифинга в понедельник, передает «Интерфакс-Украина».

— Объявление выборов действительно было отложено, потому что позиция народных депутатов в том числе и позиция внутри комитета отличается, что за чем должно происходить: или вначале объявить изменения районов и только после этого объявлять выборы. Поэтому, чтобы не создавать дополнительные коллизии, было принято решение сегодня не рассматривать этот вопрос, и президент отозвал это постановление, — сказал Дмитрий Разумков.

По его словам, вопрос о назначении очередных выборов может быть рассмотрен на текущей пленарной неделе.

— Я думаю, что в любой момент постановление можно будет поставить без включения в повестку дня... Важно, чтобы мы это сделали в предусмотренные законом сроки. Я надеюсь, что мы это сможем сделать на этой неделе, поскольку это... последняя пленарная неделя третьей сессии Верховной Рады IX созыва. Если нет, то есть другие механизмы, такие как внеочередная сессия. Она также созывается по требованию 150 народных депутатов или по требованию президента Украины, — сказал Дмитрий Разумков.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отозвал с повестки дня парламента законопроекты об отмене ограничений размера зарплат чиновников и проект постановления о проведении местных выборов 25 октября.

Парламентский комитет по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения намерен срочно внести уточнения в проект постановления о проведении местных выборов, добавив туда выборы в районные советы.

Также сообщалось, что ВРУ выделила из антикоронавирусного фонда больше миллиарда гривен на местные выборы.