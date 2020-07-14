Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в беседе с Президентом Украины Владимиром Зеленским призвала сохранить независимость НБУ.

Об этом говорится в заявлении Георгиевой по результатам переговоров с Зеленским, которые состоялись во вторник.

— Реформа НБУ и ее результаты за последние пять лет являются историей полного успеха для Украины. Независимый центральный банк помогает макроэкономической стабильности, поддерживает доверие инвесторов и защищает финансовую систему, — отметила глава МВФ.

Она подчеркнула, что это «важнейшие предпосылки для инвестиций и роста».

Заслуживающая доверия политика НБУ способствовала стабилизации экономики Украины, отметила Георгиева. Она добавила, что успешное очищение финансового сектора страны, «разрушенного мошенничеством», также была достигнуто благодаря действиям Национального банка.

— Сохранение независимости НБУ отвечает интересам Украины, и это также является требованием текущей программы, которую поддерживает МВФ. Я призвала Президента Зеленского придерживаться обоснованной денежно-кредитной и финансовой политики – они являются ключевыми для усиления инвестиций, а также инклюзивного роста, — заявила директор-распорядитель МВФ.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал главе Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой, что до конца недели определится с кандидатурой нового главы Национального банка Украины.