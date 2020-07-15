Верховная рада рассмотрит постановление о местном районировании в четверг 16 июля. Однако в «Слуге народа» не уверены, что депутаты поддержат постановление о новом разделении районов.

Об этом заявил председатель фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, передает «Радио Свобода».

По его словам, в Веховной раде идет оживленная дискуссия по отдельному постановлению о районировании.

— Там действительно много... поделили районы, и сейчас есть много людей, которые не удовлетворены. С одной стороны, с другой стороны, — сказал Давид Арахамия.

Он отметил, что в случае отказа проголосовать за постановление, местные выборы осенью состоятся по старому районированию.

— Тогда будут какие-то юридические коллизии, из которых надо будет находить путь выхода. Просто могут быть отдельные районы, где будут и советы объединенных территориальных общин, и советы районов. Сейчас есть такие ситуации в ста районах по Украине, — заявил Давид Арахамия.

Как сообщалось, Верховная Рада сможет сегодня, 15 июля, рассмотреть постановление об объявлении местных выборов в Украине.