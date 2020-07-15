Министерство здравоохранения не исключает возможности пересмотреть критерий для разделения стран на «красную» и «зеленую» зоны. Это планируют делать в связи с увеличением количества активных больных в Украине.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, пишет РБК-Украина.

Министр также подчеркнул, что прибывшие из стран «красной» зоны могут досрочно выйти из самоизоляции, пройдя ПЦР-тест на COVID-19.

— Мы внесли предложение увеличить такой критерий до 55 на 100 тысяч. То есть страны с количеством активных больных более 55 на 100 тысяч населения будут попадать в «красную» зону, менее 55 — в «зеленую», — добавил Максим Степанов.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки, 42 июля, обнаружили 836 новых случаев Коронавирусного заболевания. Также известно, что 977 человек выздоровели, а 15 больных — умерли.