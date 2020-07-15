Верховная рада назначила местные выборы на 25 октября 2020 года. Нардепы одобрили проект постановления №3809.

«За» проголосовали 326 нардепов, пишет РБК-Украина.

– Назначить очередные выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов (кроме определенных пунктами 2 и 3 этого постановления) и Киевского городского главы на воскресенье 25 октября 2020 года, - указано в тексте документа.

Кроме того, парламент решил снова не проводить выборы в Донецкий областной совет. Именно пункт 3 постановления определяет, что выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначаются и не проводятся в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей.

Следует отметить, что деятельность Луганского областного совета остановили в 2014 году, его функции выполняет Луганская областная государственная администрация. В отличие от него продолжает свою работу Донецкий областной совет 6 созыва, последние выборы в который проходили в 2015 году.

Кроме того, в пункте 2 постановления прописано, что выборы депутатов Верховного совета АР Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских глав на временно оккупированных территориях республики, города Севастополя, в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей не назначаются и не проводятся.

Постановление четко указывает, что выборы на вышеуказанных территориях назначат отдельным законом и только в случае прекращения российской агрессии и вывода всех незаконных вооруженных формирований.

Напомним, в понедельник, 13 июня, в ходе внеочередного заседания Верховной Рады Украины, принят законопроект «О внесении изменений в приложения № 3 и № 6 к Закону «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» относительно финансового обеспечения проведения выборов».