Отопительный сезон в Николаеве может сорваться из-за задолженности ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ перед «Николаевгазом».

Об этом стало известно сегодня, 16 июля, в ходе пресс-конференции руководства предприятий и городского головы Александра Сенкевича, сообщается на сайте Николаевского горсовета.

По словам главы правления АО «Николаевгаз» Татьяны Бузовской, из-за экономически необоснованного тарифа у «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевской ТЭЦ» возникли долги перед «Николаевгазом».

— Сегодня мы в процессе подготовки к отопительному сезону 2020-2021. К сожалению, из-за изменений в законодательстве возникли некоторые проблемы. Это произошло 1 января, когда были пересмотрены нормативные документы, касающиеся распределения газа, было пересмотрено тариф для нашей компании, однако для тепловых компаний этого не сделали. В результате два предприятия имеют долги.По состоянию на июль «Николаевоблтеплоэнерго» за распределение газа задолжало 15,5 миллионов гривен, а «Николаевская ТЭЦ» — 21 миллион гривен. Меня волнует, каким образом будет начинаться отопительный сезон. Ведь существуют нормативные документы, которые не позволяют нам поставлять газ при наличии долгов, что при таких условиях будут расти, - сказала Татьяна Бузовская.

Также, директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов рассказал, что из-за увеличившегося тарифа на транспортировку газа, предприятие задолжало «Николаевгазу» уже 80 миллионов

— Когда рассчитывался тариф для КП «Николаевоблтеплоэнерго», к нему была включена стоимость за транспортировку газа. Его рассчитали в октябре прошлого года, а утвердили в начале января. В тариф были заложены 46 миллионов гривен для оплаты услуг «Николаевгаза», которые мы уже оплатили. Однако 1 января изменился тариф на транспортировку газа — оказалось, что он для нас теперь 80 миллионов гривен. То есть НКРЭ КП увеличило расходы на транспортировку газа почти в 2 раза, - сказал Николай Логвинов.

Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что будет обращаться к правительству с просьбой помочь в решении данного вопроса.

— Хотя сами по себе город не может решить проблему, городская власть не может стоять в стороне. Поэтому, чтобы ускорить принятие необходимых решений на сессию Николаевского городского совета, которая должна состояться завтра, вынесут проект обращения в Верховную Раду Украины и национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, 8 апреля в Николаеве закончился отопительный сезон на всех объектах, кроме дошкольных учреждений, больниц, родильных домов, амбулаторий.