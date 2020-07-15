Работники из Украины в течение 2013-2018 годов обеспечили средний ежегодный рост экономики Польши на 0,5% — это одна седьмая (13%) от общей динамики ВВП страны за этот период.

Об этом говорится в публикации исследователей Варшавской школы экономики Павела Стшелецкого и Якуба Гровица, а также Роберта Вышинского из Национального банка Польши.

Авторы отмечают, что точных данных о количестве украинских мигрантов в Польше нет, потому что они не всегда работают официально и, как следствие, не учитываются в официальной статистике. Поэтому они решили осуществить свой подсчет на основе нескольких альтернативных наборов официальных данных: выданных разрешений на работу, информации пограничной службы, данных о плательщиках единого социального взноса и опросы Нацбанка Польши в четырех крупных городах.

Так исследователи подсчитали, что в Польше находится где-то от 900 тысяч до 1,1 миллиона украинских мигрантов. Далее они установили, что в течение 2013-2018 годов именно работники из Украины обеспечили рост рынка труда Польши в среднем на 0,8% в год. С учетом этого показателя авторы сделали вывод: украинцы в эти годы обеспечили рост ВВП Польши на 0,5% из общих 3,6%.

В исследовании также отмечается, что украинские работники в Польше часто работают в условиях, которые отличаются от правил для поляков: их рабочий день длиннее, они занимаются менее квалифицированной работой и получают меньшую заработную плату.

– Масштабная иммиграция украинцев в Польшу с 2013 года является беспрецедентным феноменом современной польской истории, — заключают авторы.

Однако они отмечают, что обеспечить продолжающийся рост экономики Польши за счет трудовых мигрантов вряд ли получится: в 2018 году украинцы стали реже ехать на заработки в Польшу, чем раньше.

Напомним, что Национальный банк ухудшил прогноз на 2020 год относительно денежных переводов трудовых мигрантов в Украину с 12,7 до 10,1 миллиардов долларов.