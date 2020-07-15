В Одессе из затонувшего танкера Delfi произошел очередной разлив горючего. Загрязнение воды полностью локализовано.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского морского порта.

Отмечается, что сегодня, 15 июля, вблизи судна было зафиксировано небольшое пятно. Инспекторы Государственной экологической инспекции в Одесской области для проверки взяли пробы вокруг танкера.

– Вероятной причиной загрязнения является ослабление бонового крепления, вследствие неблагоприятных метеорологических условий на протяжении прошлых суток (наблюдались мощные порывы ветра), - сообщили в порту.

Представители судовладельца полностью локализовали загрязнение воды - обработали поверхность морской воды сорбентом и закрепили боновое заграждение.

Напомним, танкер Delfi затонул вблизи одесского пляжа «Дельфин» в конце ноября 2019 года. Владелец судна отказывался убирать судно, несмотря на обязанности провести ликвидационные работы до 31 марта. Стоимость работа оценивалась от 18 до 24 миллионов гривен. При этом в конце июня были зафиксированы две утечки горючего из танкера.