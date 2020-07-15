Народный депутат «Евросолидарности» Владимир Арьев направил обращение в офис президента и требует объяснить, что имел в виду президент Владимир Зеленский, когда говорил о «той стороне» на Донбассе.

Соответствующее обращение он опубликовал на странице в Facebook.

– Все эти танцы с бубнами вокруг терминологии Зеленского и его офиса надо заканчивать. Язык у них не поворачивается назвать Россию врагом и агрессором? Решили использовать обходные фразы, чтобы не называть вещи своими именами? Хорошо. Придется объяснить - что такое «та сторона» и ответить на другие вопросы моего обращения, - написал он.

В частности, в обращении Арьев просит объяснить, что имеется в виду в офисе президента, когда там пишут в пресс-релизах «та сторона», кто управляет «незаконными группировками» на Донбассе и о которых «криминальных анклавах» говорится в релизах.

Напомним, 73,3% украинцев сомневаются в честности и порядочности окружения Владимира Зеленского. К самому президенту в целом относятся положительно.



