В Иерусалиме тысячи протестующих 14 июля митинговали у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху с требованием его отставки.
Об этом сообщает израильский телеканал Kan.
Нетаньяху обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.
Также люди обвиняют власть в недостаточно эффективном противодействии пандемии и плохой подготовке к возможной второй волне COVID-19. По их мнению, из-за слабых ограничений растет количество инфицированных.
Отмечается, что правоохранители применили водометы против митингующих.
Кроме того, сотни граждан собрались и в центре Тель-Авива.
Напомним, ранее генеральный прокурор Израиля предъявил премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху обвинения в коррупции по трем разным делам.
В Иерусалиме тысячи протестующих 14 июля митинговали у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху с требованием его отставки.
Об этом сообщает израильский телеканал Kan.
Нетаньяху обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.
Также люди обвиняют власть в недостаточно эффективном противодействии пандемии и плохой подготовке к возможной второй волне COVID-19. По их мнению, из-за слабых ограничений растет количество инфицированных.
Отмечается, что правоохранители применили водометы против митингующих.
Кроме того, сотни граждан собрались и в центре Тель-Авива.
Напомним, ранее генеральный прокурор Израиля предъявил премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху обвинения в коррупции по трем разным делам.