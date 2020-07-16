Власти Болгарии разрешили с 16 июля гражданам Украины въезд в страну. Соответствующее решение 15 июля приняло болгарское Министерство здравоохранения.

Об этом в Facebook сообщает Посольство Украины в Болгарии.

Отмечается, что решением правительства Болгарии в стране продлено действие чрезвычайной эпидемической ситуации до 31 июля.

— В то же время, согласно решению Министра здравоохранения РБ от 15.07.2020 № РД-01-405 начиная с 16 июля гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус, — сообщили в посольстве.

В «зеленый список» также попали граждане стран ЕС, Шенгенской зоны, Великобритании, Алжира, Канады, Австралии, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая.

Напомним, Министерство здравоохранения не исключает возможности пересмотреть критерий для разделения стран на «красную» и «зеленую» зоны. Это планируют делать в связи с увеличением количества активных больных в Украине.