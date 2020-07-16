Рэпер Канье Уэст сделал свой первый шаг к участию в выборах президента 2020 года, подав первую форму заявления в Федеральную избирательную комиссию.

Об этом сообщает TMZ.

Это первый официальный шаг, который необходимо пройти кандидату, который хочет участвовать в выборах президента США.

В то же время, рэпер еще не предоставил другой важный документ — заявление о кандидатуре.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. Республиканцев представит нынешний глава Белого дома Дональд Трамп. Вероятным кандидатом от демократов станет бывший вице-президент Джо Байден.

Также о своем желании побороться за пост президента объявил музыкант Канье Уэст.

Недавно своего кандидата представила также Партия зеленых США.

Напомним, Канье Уэст заявил о желании участвовать в выборах президента США 5 июля.